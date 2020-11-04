В Італії посилили карантин і ввели комендантську годину

Фото: люди в масках (flickr.com/skime1)

Уряд Італії запровадив комендантську годину на всій території країни. Нові обмеження починають діяти з 4 листопада і триватимуть як мінімум місяць.

Про це повідомляє ANSA.

Так, жителям країни необхідно буде перебувати у своїх будинках з 22:00 до 5:00.

Крім цього, в Італії будуть закриті музеї та виставки, а старші класи шкіл переведуть на дистанційне навчання. Торгові центри не будуть працювати щовихідного.

Провінції і регіони країни будуть поділені на три зони ризику - низького, середнього і високого. У регіонах з високим і середнім рівнем ризику діятимуть додаткові обмеження, в тому числі на пересування між ними.

Нагадаємо, раніше прем'єр Італії Джузеппе Конте заявив, що уряд введе додаткові обмеження, оскільки в країні зростає кількість заражених COVID-19.

Крім того, раніше у Флоренції пройшли протести проти посилення карантину через коронавірусу.

25 жовтня в Італії посилили карантинні обмеження після чергового антирекорду з коронавірусу. Зокрема, закрилися кінотеатри, театри, фітнес-центри, басейни, гірськолижні курорти та концертні зали. Ресторанам і барам дозволено працювати до 18:00.