В Італії введуть нові обмеження в зв'язку з пандемією

Фото: Джузеппе Конте (flickr.com)

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що уряд введе додаткові карантинні обмеження, оскільки в країні зростає кількість заражених COVID-19. Зокрема, влада Італії введуть заборону на поїздки в регіони, які схильні до ризику.

Про це повідомляє ANSA.

За словами прем'єра, нові обмеження будуть прийняті до середи, 4 листопада.

"За останні кілька тижнів зростання випадків зараження COVID склав 150 випадків зараження на кожні 100 тисяч населення, і ситуація в нашій країні погіршується", - заявив Конте.

При цьому він зазначив, що Італія рухається до четвертого сценарієм, який означає "блокування".

За словами Конте, в країні будуть закриті виставки і музеї. Школярі будуть навчатися дистанційно.

При цьому вдвічі скоротиться кількість людей, яким дозволено пересуватися в громадському транспорті.

Крім того, заступник міністра праці Франческа Пуглиси заявила, що в пакет нових обмежень повинен входити і комендантську годину.

Нагадаємо, раніше у Флоренції пройшли протести проти посилення карантину через коронавірус.

25 жовтня уряд Італії посилило карантинні обмеження після чергового антирекорду з коронавірусу. Зокрема, закрилися кінотеатри, театри, фітнес-центри, басейни, гірськолижні курорти та концертні зали. Ресторанам і барам дозволено працювати до 18:00.