ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Італії збільшилася кількість хворих коронавірусом

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 18:04
В Італії збільшилася кількість хворих коронавірусом
Ілюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

В італійському регіоні Ломбардія зафіксували шість випадків зараження коронавірусом

В Італії зафіксували шість випадків зараження новим різновидом коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що всі випадки зафіксовано на півночі Італії в Ломбардії.

Відомо, що ніхто із заражених останнім часом не відвідував Китай.

Очевидно, один з інфікованих, заразився коронавірусом після зустрічі зі своїм другом, який був в КНР.

Нагадаємо, в італійському регіоні Ломбардія сьогодні, 21 лютого, підтвердили зараження новим різновидом коронавіруса у 38-річного чоловіка. За даними місцевої влади, італієць відвідував лікарню в північному місті Кодоньо. Зараз медичні тести ще тривають, проте тест на наявність коронавірусу в організмі був позитивним.

Як повідомляло РБК-Україна, Італія планує евакуювати своїх громадян з круїзного лайнера Diamond Princess в Японії. На борту охопленого коронавірусом лайнера, що стоїть в порту Йокогама, знаходяться 35 італійців.

Раніше повідомлялося, що уряд Італії оголосив надзвичайний стан через підтвердження двох випадків захворювання коронавірусом в Римі. Італія скасувала всі авіарейси з китайськими містами, щоб стримати поширення коронавірусу.

У Франції масово залишають курорт у зв'язку з евакуацією людей з Уханя У МВС розповіли, що інкримінують учасникам сутичок у Нових Санжарах
Новини України Італіявирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся