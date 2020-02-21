В Італії збільшилася кількість хворих коронавірусом

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В італійському регіоні Ломбардія зафіксували шість випадків зараження коронавірусом

В Італії зафіксували шість випадків зараження новим різновидом коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що всі випадки зафіксовано на півночі Італії в Ломбардії.

Відомо, що ніхто із заражених останнім часом не відвідував Китай.

Очевидно, один з інфікованих, заразився коронавірусом після зустрічі зі своїм другом, який був в КНР.

Нагадаємо, в італійському регіоні Ломбардія сьогодні, 21 лютого, підтвердили зараження новим різновидом коронавіруса у 38-річного чоловіка. За даними місцевої влади, італієць відвідував лікарню в північному місті Кодоньо. Зараз медичні тести ще тривають, проте тест на наявність коронавірусу в організмі був позитивним.

Як повідомляло РБК-Україна, Італія планує евакуювати своїх громадян з круїзного лайнера Diamond Princess в Японії. На борту охопленого коронавірусом лайнера, що стоїть в порту Йокогама, знаходяться 35 італійців.

Раніше повідомлялося, що уряд Італії оголосив надзвичайний стан через підтвердження двох випадків захворювання коронавірусом в Римі. Італія скасувала всі авіарейси з китайськими містами, щоб стримати поширення коронавірусу.