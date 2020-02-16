Італія евакуює понад 30 своїх громадян з лайнера в Японії

Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Напередодні про евакуацію громадян з лайнера оголосили США та Канада

Влада Італії у неділю, 16 лютого, оголосили про намір евакуювати своїх громадян з охопленого коронавірусом лайнера Diamond Princess в Японії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами міністра закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, італійський уряд ухвалив рішення про евакуацію 35 своїх громадян, які перебувають на борту лайнера Diamond Princess, що стоїть на карантині в порту Йокогама.

"Ми вчора вирішили відправити рейс і привезти цих 35 італійців додому", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Канади повідомило, що найближчим часом відправить до Японії літак, який забере канадців, що перебувають на лайнері Diamond Princess. Канада евакуює лише тих громадян, у яких відсутні симптоми захворювання.

Також РБК-Україна писало, що США готуються до евакуації своїх громадян з круїзного лайнера Dimond Princess в Японії. Очікується, що евакуація американців буде проведена чартерними рейсами сьогодні, 16 лютого.

Крім того, на борту круїзного лайнера Diamond Princess підтвердили 70 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом коронавірусом захворіли вже 355 пасажирів лайнера.