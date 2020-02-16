ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Італія евакуює понад 30 своїх громадян з лайнера в Японії

Новини » Надзвичайні події     16.02.2020 - 15:13
Італія евакуює понад 30 своїх громадян з лайнера в Японії
Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Напередодні про евакуацію громадян з лайнера оголосили США та Канада

Влада Італії у неділю, 16 лютого, оголосили про намір евакуювати своїх громадян з охопленого коронавірусом лайнера Diamond Princess в Японії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами міністра закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, італійський уряд ухвалив рішення про евакуацію 35 своїх громадян, які перебувають на борту лайнера Diamond Princess, що стоїть на карантині в порту Йокогама.

"Ми вчора вирішили відправити рейс і привезти цих 35 італійців додому", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Канади повідомило, що найближчим часом відправить до Японії літак, який забере канадців, що перебувають на лайнері Diamond Princess. Канада евакуює лише тих громадян, у яких відсутні симптоми захворювання.

Також РБК-Україна писало, що США готуються до евакуації своїх громадян з круїзного лайнера Dimond Princess в Японії. Очікується, що евакуація американців буде проведена чартерними рейсами сьогодні, 16 лютого.

Крім того, на борту круїзного лайнера Diamond Princess підтвердили 70 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом коронавірусом захворіли вже 355 пасажирів лайнера.

Коронавірус: Малайзія закрила в'їзд круїзному лайнеру Westerdam В Україні коронавірусу немає, - МОЗ
Новини України ЯпоніяІталіявирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся