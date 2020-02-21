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В Італії підтвердили новий випадок коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     21.02.2020 - 10:06
В Італії підтвердили новий випадок коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

В Італії вже зафіксовано 4 випадки зараження

В італійському регіоні Ломбардія сьогодні, 21 лютого, підтвердили зараження новим видом коронавірусу в 38-річного чоловіка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними місцевої влади, італієць відвідував лікарню в північному місті Кодоньо. Наразі медичні тести ще тривають, однак тест на наявність коронавірусу в організмі був позитивним.

Зазначається, що це вже четвертий підтверджений випадок зараження коронавірусом в Італії. Напередодні небезпечну хворобу виявили у двох китайських туристів та ще одного італійця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Італія планує евакуювати своїх громадян з круїзного лайнера Diamond Princess в Японії. На борту охопленого коронавірусом лайнера, що стоїть у порту Йокогама, перебувають 35 італійців.

Також РБК-Україна писало, що уряд Італії оголосив надзвичайний стан через підтвердження двох випадків захворювання коронавірусом в Римі. Італія скасувала всі авіарейси з китайськими містами, щоб стримати поширення коронавірусу.

Крім того, кількість летальних випадків від захворювання коронавірусом станом на ранок 21 лютого становить 2247 людей. Кількість заражених у світі досягла 76 498.

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