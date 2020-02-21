У Сінгапурі майже 50 осіб вилікували від коронавірусу

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З лікарні було виписано десять осіб, у яких раніше діагностували коронавірус

Міністерство охорони здоров'я Сінгапуру повідомило, що загальне число видужали від коронавіруса пацієнтів склало 47 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

За останніми даними, з лікарень було виписано десять осіб, у яких раніше діагностували коронавірус.

"Ще десять осіб, у яких була інфекція COVID-19, виписані сьогодні з лікарні. Всього 47 (пацієнтів - ред.) вилікувались від інфекції та виписані з лікарні", - йдеться в повідомленні.

Всього в країні було зафіксовано 86 випадків захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, 19 лютого в Сінгапурі підтвердили три нових випадки зараження коронавірусом. Всі три нові випадки зараження, за інформацією Міністерства охорони здоров'я Сінгапуру, сталися при передачі вірусу від людини до людини.

Крім того, станом на 21 лютого, у світі зареєстровано 76 723 лабораторно підтверджених випадків коронавіруса, з них 2 247 - летальні. Повідомляється, що одужали вже 16 415 осіб. При цьому коронавірус зафіксований у 27 країнах за межами Китаю.