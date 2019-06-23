У Полтавській області розбився літак АН-2, є постраждалі

Фото: на місці аварії літака АН-2 (dsns.gov.ua)

Внаслідок авіакатастрофи постраждали 2 людини

У неділю, 23 червня, у Полтавській області сталася аварія легкомоторного літака АН-2, внаслідок чого постраждали 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, літак АН-2 розбився поблизу села Млини, Лохвицького району. На момент катастрофи у літаку перебували 2 пілоти. Після падіння літак почав горіти.

Зазначається, що пілоти самостійно евакуювалися до прибуття рятувальників. Обох постраждалих пілотів госпіталізували до районної лікарні.

За попередньою інформацією літак летів на обприскування сільськогосподарських посівів. Причини аварії легкомоторного АН-2 наразі встановлюють слідчі.

Нагадаємо, раніше у Новій Зеландії при заході на посадку сталося зіткнення двох легкомоторних літаків. Двоє легкомоторних літаків зіткнулися при заході на посадку на аеродромі Худ у новозеландському місті Мастертон.

РБК-Україна писало, що у польському Плоцьку під час авіашоу сталася аварія літака Як-52. Літак впав у річку під час виконання фігури вищого пілотажу. Пілот, який прибув з Німеччини, внаслідок аварії загинув.