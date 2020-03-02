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В Італії різко зросла кількість загиблих від коронавірусу

Новини » В світі     02.03.2020 - 19:55
В Італії різко зросла кількість загиблих від коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

За добу померли 18 людей

В Італії від коронавірусу COVID-19 померли 52 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANSA.

За словами голови служби цивільної оборони Анджело Бореллі, станом на 2 березня в Італії налічується 1835 осіб, у яких діагностували коронавірус. Це на 258 більше, ніж вчора, уточнив чиновник.

Також він заявив про різке збільшення загиблих від інфекції. За словами Бореллі, з учорашнього вечора в Італії підтверджено 52 смерті від коронавірус. Напередодні повідомлялося про 34 смертельних випадки. Ще 149 осіб (на 66 більше, ніж вчора) повністю одужали.

Нагадаємо, сьогодні ще 8 країн заявили про перші випадки інфікування коронавірусом COVID-19: Саудівська Аравія, Туніс Латвія, Сенегал, Йорданія, Індонезія та Португалія. Всього інфекція поширилася на 67 країн.

Раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що за добу за межами Китаю було зареєстровано майже в 9 разів більше випадків зараження, ніж в самому Китаї.

Також РБК-Україна повідомляло, що у світі вже понад 3000 осіб померли від коронавірусноі інфекції, більшість смертей - у материковому Китаї.

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