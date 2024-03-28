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IТ-армия в последние недели приостановила работу критически важных объектов РФ, - Минцифра

Четверг 28 марта 2024 18:26
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IТ-армия в последние недели приостановила работу критически важных объектов РФ, - Минцифра Архивное фото: IТ-армия в последние недели приостановила работу критически важных объектов РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские хакеры за последние несколько недель смогли нанести ущерб и приостановить работу критически важных объектов на территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

В ведомстве рассказали об успешной остановке работы крупных интернет-провайдеров.

"Мегафон", "Чебнет", Wifire, Netbynet не работали в разных уголках страны-террориста. Кстати, Мегафон не мог восстановиться от атаки более четырех суток", - пишет Минцифра.

Также хакерам удалось атаковать "Газпром космические системы". Это частично остановило работу одного из крупнейших спонсоров терроризма - "Газпрома".

В результате перестали работать некоторые государственные сервисы по финансам, которые связаны с компанией.

Удар по Центробанку РФ

Минцифра сообщила, что ей удалось поразить "Спутниковую связь". Ведомство добавило, что ее используют военные, а само наличие сети необходимо для многих военных операций, поэтому эта атака была стратегически важной.

Также киберспециалистам удалось остановить работу Центробанка России. Частично не работала даже система межбанковских платежей. В Минцифре это назвали мощным ударом по экономике врага.

Другие кибератаки

Стоит добавить, что украинские хакеры и IТ-армия регулярно наносят удары по российским популярным ресурсам, платежным системам или же госпредприятиям. Например:

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