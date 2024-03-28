IТ-армія останніми тижнями призупинила роботу критично важливих об'єктів РФ, - Мінцифра

Українські хакери за останні кілька тижнів змогли завдати шкоди і призупинити роботу критично важливих об'єктів на території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

У відомстві розповіли про успішне зупинення роботи великих інтернет-провайдерів.

"Мегафон", "Чебнет", Wifire, Netbynet не працювали в різних куточках країни-терориста. До речі, Мегафон не міг відновитися від атаки понад чотири доби", - пише Мінцифра.

Також хакерам вдалося атакувати "Газпром космічні системи". Це частково зупинило роботу одного з найбільших спонсорів тероризму - "Газпрому".

Унаслідок цього перестали працювати деякі державні сервіси з фінансів, які пов'язані з компанією.

Удар по Центробанку РФ

Мінцифра повідомила, що їй вдалося вразити "Супутниковий зв'язок". Відомство додало, що його використовують військові, а сама наявність мережі необхідна для багатьох військових операцій, тому ця атака була стратегічно важливою.

Також кіберфахівцям вдалося зупинити роботу Центробанку Росії. Частково не працювала навіть система міжбанківських платежів. У Мінцифрі це назвали потужним ударом по економіці ворога.

Інші кібератаки

Варто додати, що українські хакери й IТ-армія регулярно завдають ударів по російських популярних ресурсах, платіжних системах або ж держпідприємствах. Наприклад: