IТ-армія останніми тижнями призупинила роботу критично важливих об'єктів РФ, - Мінцифра
Українські хакери за останні кілька тижнів змогли завдати шкоди і призупинити роботу критично важливих об'єктів на території РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
У відомстві розповіли про успішне зупинення роботи великих інтернет-провайдерів.
"Мегафон", "Чебнет", Wifire, Netbynet не працювали в різних куточках країни-терориста. До речі, Мегафон не міг відновитися від атаки понад чотири доби", - пише Мінцифра.
Також хакерам вдалося атакувати "Газпром космічні системи". Це частково зупинило роботу одного з найбільших спонсорів тероризму - "Газпрому".
Унаслідок цього перестали працювати деякі державні сервіси з фінансів, які пов'язані з компанією.
Удар по Центробанку РФ
Мінцифра повідомила, що їй вдалося вразити "Супутниковий зв'язок". Відомство додало, що його використовують військові, а сама наявність мережі необхідна для багатьох військових операцій, тому ця атака була стратегічно важливою.
Також кіберфахівцям вдалося зупинити роботу Центробанку Росії. Частково не працювала навіть система міжбанківських платежів. У Мінцифрі це назвали потужним ударом по економіці ворога.
Інші кібератаки
Варто додати, що українські хакери й IТ-армія регулярно завдають ударів по російських популярних ресурсах, платіжних системах або ж держпідприємствах. Наприклад:
- 31 грудня 2023 року українська IТ-армія зробила "новорічний подарунок" росіянам, зупинивши роботу платіжних терміналів "Евотор";
- в січні українські хакери отримали 200 гігабайтів даних про тисячі організацій в Росії.
- хакери угрупування Blackjack "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території РФ й викрали документацію на 500 об’єктів російського Міноборони.
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