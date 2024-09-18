Последствия видны из космоса: что известно об ударе по складу с ракетами в Тверской области

В ночь на 18 сентября Силы обороны Украины атаковали большой склад с боеприпасами и ракетами в Торопце Тверской области России. Последствия атаки украинских защитников заметны даже из космоса.

Что известно об ударе по складу российской армии в Тверской области - в материале РБК-Украина ниже.

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Подробности атаки

Этой ночью в сети заявили о взрывах в Тверской области. Россияне сразу заявили об атаке дронов на населенный пункт Торопец.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в Telegram заявили, что якобы вспыхнул пожар после падения обломков сбитых дронов. Он также сообщил о "частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар".

По опубликованным в сети кадрам сразу стало ясно, что возник мощный пожар, сопровождавшийся сильным задымлением и детонацией.

Российские Telegram-каналы позже сообщили, что был атакован 107-й арсенал ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ), где хранились артиллерийские боеприпасы и ракеты.

В Министерстве обороны РФ утверждают, что за ночь якобы уничтожили 54 дрона, но о работе ПВО в Тверской области в отчете россиян речь не шла.

Как сообщили источники РБК-Украина, атака на склад была спецоперацией украинских защитников, в которой приняли участие СБУ, ГУР и ССО. Подтверждено, что под удар попал склад ракетно-артиллерийского управления, где россияне хранили ракеты для оперативно-тактических комплексов "Искандер", баллистические ракеты KN23, ракеты для тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБ, С-300 и артиллерийские боеприпасы.

По данным источников, было задействовано более сотни ударных беспилотников. Расстояние от украинской границы до цели составляет около 500 км.

Что известно об атакованном составе

Стоит отметить, что город Торопец находится в 263 км к западу от Твери и является районным центром. По состоянию на 2015 год там проживало около 12 тысяч человек.

В Торопце находится воинская часть 54169 и воинская часть 11777 (бывшая 55443) - 107 арсенал ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ).

О том, что в Торопце строится арсенал для хранения ракет и других боеприпасов, в 2015 году писали российские государственные СМИ, а в 2018 году это подтвердили местные СМИ.

Последствия заметны из космоса

Спутники NASA зафиксировали тепловые показатели на складе в Тверской области после атаки. Мониторинговые группы обратили на это внимание и опубликовали спутниковые снимки.

На них можно заметить довольно крупный масштабный пожар на почти всей территории 107-го арсенала ГРАУ.

спутниковый снимок NASA (t.me/astrapress)

Кроме того, масштабность детонации также подтверждают OSINT-аналитики. Шлейф дыма после удара по складу зафиксировали спутники.

Также после атаки в Тверской области России произошло несколько небольших землетрясений. Первое землетрясение было зафиксировано в 03:56 по киевскому времени. Его магнитуда составила 2,8. После этого в течение нескольких часов произошло еще 16 землетрясений с магнитудой от 0,5 до 2.8.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-каналы Astra, Baza, Shot, публикации Wikipedia, сообщения источников РБК-Украина, публикации OSINTtechnical.