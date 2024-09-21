Дроны СБУ поразили склад с ракетами и аэродром "Шайковка" в России, - источники
Дроны Службы безопасности Украины в ночь на 21 сентября нанесли удары по складу с боеприпасами и ракетами в Тверской области. Также был атакован российский аэродром "Шайковка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Этой ночью дроны СБУ поразили 23 арсенал главного артиллерийского управления Минобороны РФ возле населенного пункта Октябрьский Тверской области. Как отмечают источники, на складе хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У".
После "прилетов" на складе началась детонация, фиксируется пять очагов пожаров.
Также дроны СБУ поразили инфраструктуру военного аэродрома "Шайковка" в Калужской области. Там дислоцируются самолеты стратегической авиации ТУ-22М, регулярно обстреливающие Украину.
"СБУ вместе со всеми Силами обороны Украины системно уменьшает ракетно-артиллерийский потенциал врага. На этой неделе мы уже взорвали большой арсенал в Торопце Тверской области. Сегодня пришел черед следующего по размерам склада - одного из важных логистических пунктов врага, где хранились боеприпасы для ударов по Украине. Сезон "падения обломков" - в самом разгаре", - сообщил информированный источник в СБУ.
Что известно о "Шайковке"
"Шайковка" - это военный аэродром в Калужской области России. Там базируется 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк РФ (военная часть 33310). На вооружении этого полка стоят бомбардировщики Ту-22М3. Именно эти самолеты выпускают ракеты Х-22.
По информации аналитиков, именно из "Шайковки" был атакован торговый центр в городе Кременчуг Полтавской области в июне 2022 года. В момент атаки в ТЦ находились более 100 человек, десятки человек погибли.
Ранее на "Шайковке" также базировалась истребительная авиация, в том числе самолеты МиГ-29.
Украинские войска неоднократно атаковали аэродром "Шайковка". Так, в августе 2023 года в результате одной из атак было повреждено несколько единиц авиатехники оккупантов.
Атака на склады в РФ
Сегодня ночью сразу в двух регионах России прогремели взрывы на складах с вооружением. Позже стало известно, что была атакована база артиллерийских боеприпасов под Тихорецком в Краснодарском крае и 23-й арсенал ГРАУ в Тверской области.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по российским складам. Как известно, Силы обороны поразили арсенал "Тихорец" в Краснодарском крае. Это одна из самых больших баз хранения боеприпасов россиян. В момент удара там находился эшелон, доставивший около 2 тысяч тонн боеприпасов, в том числе и северокорейских снарядов.
В Тверской области под удар попал 23-й арсенал ГРАУ. Он находится в 16 километрах от 107 арсенала в Торопце. Этот склад был атакован в ночь на 18 сентября. Атака украинских защитников повлекла за собой взрыв, эквивалентный небольшому землетрясению.
Детальнее о сегодняшних атаках на склады в России - в материале РБК-Украина.
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