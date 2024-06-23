В ISW раскрыли причины активизации штурмов россиян в Донецкой области

Отмечается, что в ночь на 18 июня оккупационные войска увеличили интенсивность атак на направлении Торецк-Горловка к юго-западу от Часов Яра и к северо-востоку от Авдеевки, и поддерживали относительно высокую интенсивность атак на этом участке с 19 по 22 июня, одержав несколько тактических побед.

В отчете напомнили, что россияне не проявляли активности на этом участке фронта с начала года, поэтому их активизация и интенсификация "заслуживают внимания". В то же время, в последние дни захватчики резко снизили темп наступательных операций на севере Харьковской области, по сравнению с началом наступления в середине мая 2024 года.

"Российское командование давно считает, что наступательная операция в Харьковской области имела целью зафиксировать украинскую живую силу и дефицитные материальные средства вдоль северной границы, чтобы позволить войскам РФ возобновить наступательные операции на других, более важных участках театра боевых действий, в частности, в Донецкой области", - говорится в отчете ISW.

В Институте изучения войны отметили, что источники в Вооруженных силах подтвердили, что некоторые украинские силы передислоцировали подразделения на Харьковское направление из Донецкой области, поэтому российские войска могут использовать эту предполагаемую слабость позиций ВСУ для усиления атак, особенно на направлении Торецк-Горловка.

Кроме того, говорится в отчете ISW, после снижения темпов в Харьковской области, российские войска поддерживают высокую интенсивность обстрелов в направлении Часов Яра и вокруг Авдеевки. Аналитики предполагают, что захватчики могут вскоре усилить атаки в этом районе, если командование РФ определит ближайшие недели как благоприятное время для наступления на этих направлениях до того, как ВСУ передислоцируют резервы обратно в Донецкую область.

"Украинские источники предупреждают, что Россия проведет летнее наступление, которое, вероятно, будет сосредоточено на востоке Украины после проведения наступательных операций на севере с целью растянуть ограниченные ресурсы ВСУ. Недавняя активизация в Донецкой области может свидетельствовать о подготовке к такому летнему наступлению, если оно еще не началось", - говорится в отчете ISW.