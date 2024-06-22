Удар по Харькову: количество пострадавших перевалило за 50
Число пострадавших в результате удара четырьмя управляемыми авиабомбами по Харькову перевалило за 50 человек. Среди пострадавших есть дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
"По состоянию на 20:20 количество пострадавших возросло до 52 человек, среди них 23 мужчины, 26 женщин и три девочки в возрасте 12, 13 и 17 лет", - рассказали в прокуратуре.
Также известно, что трое человек в результате российского обстрела погибли.
Обновлено в 21:38. В Харьковской областной военной администрации сообщили, что количество пострадавших уже возросло до 54.
Удар КАБами по Харькову
Днем 22 июня российские войска сбросили на Харьков сразу четыре управляемые авиабомбы. Одна из них попала в жилой дом.
Как сообщало РБК-Украина, падение одной из бомб попало на видео. На записи с видеорегистратора можно увидеть, что вражеский КАБ упал посреди улицы прямо перед автомобилями, которые остановились на красный свет светофора.
На обстрел Харькова уже отреагировал украинский президент Владимир Зеленский. Он призвал партнеров к сильным решениям, которые помогли бы Украине уничтожать российскую боевую авиацию на территории РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.