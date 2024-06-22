Удар по Харькову: количество пострадавших перевалило за 50

Число пострадавших в результате удара четырьмя управляемыми авиабомбами по Харькову перевалило за 50 человек. Среди пострадавших есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

"По состоянию на 20:20 количество пострадавших возросло до 52 человек, среди них 23 мужчины, 26 женщин и три девочки в возрасте 12, 13 и 17 лет", - рассказали в прокуратуре.

Также известно, что трое человек в результате российского обстрела погибли.

Обновлено в 21:38. В Харьковской областной военной администрации сообщили, что количество пострадавших уже возросло до 54.