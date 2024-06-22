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Оккупанты могут попытаться развивать наступление на Часов Яр с юга: карты ISW

Суббота 22 июня 2024 05:19
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Оккупанты могут попытаться развивать наступление на Часов Яр с юга: карты ISW Фото: в ISW рассказали о ситуации на фронте в Украине (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты могли усилить атаки на Торецком направлении с целью развивать наступление на Часов Яр с юга. Также на фронте фиксируется продвижение захватчиков под Купянском и Сватово.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на отчет Института изучения войны (ISW).

Восход Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские оккупанты продолжали наступательные действия на севере Харьковской области 20 и 21 июня, но без подтвержденного продвижения.

В Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики вечером 20 июня провели атаки в районе Липцев и в районе Волчанска и Тихого, но отметили, что войска РФ не вели активных наступательных действий в этом направлении 21 июня.

Также в Генштабе ВСУ проинформировали, что оккупанты нанесли мощные удары управляемыми планирующими бомбами из Белгородской области в РФ.

Начальник Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошенко сообщил, что по состоянию на 12:00 по местному времени 21 июня войска РФ выпустили 17 управляемых планирующих бомб по позициям к северу и северо-востоку от Харькова.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ продолжали контратаки вблизи Глубокого.

Российские источники также утверждали, что в Волчанске продолжаются интенсивные бои, причем один блогер повторил заявления, что войска РФ якобы захватили весь Волчанский агрегатный завод, а другой утверждал, что войска РФ захватили территорию в северной части агрегатного завода, включая детскую музыкальную школу.

Один блогер утверждал, что войска РФ будто бы захватили большую часть Тихого, хотя в ISW не наблюдали визуальных доказательств присутствия и этому населенному пункту российских войск, и оценивают, что украинские силы недавно отбили поселок, учитывая "более серьезные сообщения России о том, что российские силы не контролируют Тихое".

Оккупанты могут попытаться развивать наступление на Часов Яр с юга: карты ISW

Операция №2 - Луганская область

Российские захватчики недавно продвинулись вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 июня, показывают, что оккупанты недавно продвинулись восточнее Песчаного. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 21 июня, показывают, что войска РФ недавно продвинулись к западу от н.п. Нововодяное.

Бои продолжались у Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного, Берестового, возле Стельмаховки, Новосадового, Грековки, Невского, в районе Серебрянского леса 20 и 21 июня.

Представитель Главного управления военной разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что войска РФ пытаются перебросить резервы на направление Боровая (к западу от Сватово), но не формируют в этом районе новые "мощные" ударные группы, которые могли бы существенно угрожать обороне ВСУ в районе Боровой.

Оккупанты могут попытаться развивать наступление на Часов Яр с юга: карты ISW

Операция №3 - Донецкая область

21 июня российские войска продолжили наступательные действия на Северском направлении, но подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Также оккупанты продолжали наступательные действия в районе Верхнекаменского, возле Спорного и Выемки, и возле Раздолевки 20 и 21 июня.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы закрепились в окрестностях Раздолевки, но в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

21 июня российские оккупанты продолжали наступление в районе Часового Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Оккупанты продолжали наступательные действия возле Часового Яра, в том числе в микрорайоне Канала, около Калиновки и Клещиевки 20 и 21 июня.

Командир бригады ВСУ, действовавшей в районе Часового Яра, 21 июня заявил, что действующие в этом районе российские захватчики имеют значительное преимущество в количестве артиллерийских боеприпасов.

Оккупанты могут попытаться развивать наступление на Часов Яр с юга: карты ISW

21 июня российские войска продолжали наступательные действия на Торецком направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не последовало.

Оккупанты продолжали наступательные действия у Северного, около Шумов и Нью-Йорка 20 и 21 июня.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись на 2 км вблизи Нью-Йорка и Торецкая и вышли на окраины Северного, но в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Спикер группировки войск ВСУ "Хортица" подполковник Назар Волошин 21 июня заявил, что войска РФ наступают на Торецком направлении, в том числе вблизи Нью-Йорка и Шумов со стороны Горловки, чтобы развивать наступление на Часов Яр с юга.

21 июня оккупанты продолжили наступление в районе Авдеевки, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Российские войска продолжали наступательные действия в районах Воздвиженки, Архангельского, Новоалександровки, Сокола, Новопокровского, Новоселовки Первой, возле Яснобродовки и Карловки 20 и 21 июня.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись на северный берег Карловского водохранилища и к западу от Нетайлово (оба юго-западнее Авдеевки), но в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Оккупанты могут попытаться развивать наступление на Часов Яр с юга: карты ISW

Российские захватчики недавно продвинулись к западу и юго-западу от города Донецка 21 июня.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 июня, показывают, что оккупанты недавно продвинулись к западу от Новомихайловки и в пределах Красногоровки.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ достигли дополнительных успехов в Красногоровке, но в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

"Большое количество тепловых аномалий, обнаруженное 21 июня системой пожарной информации NASA для управления ресурсами, свидетельствует о боевых действиях в центре Красногоровки", - говорится в отчете аналитиков.

20 и 21 июня войска РФ продолжали наступательные действия в районе Красногоровки, Максимилиановки и Георгиевки, в районе Константиновки, Победы, Парасковеевки и Водяного.

Оккупанты могут попытаться развивать наступление на Часов Яр с юга: карты ISW

21 июня продолжались позиционные боевые действия на участке админграницы Донецкой и Запорожской областей вблизи Старомайорского и Урожайного.

В Генштабе ВСУ 21 июня сообщили, что российские войска нанесли управляемые планирующие бомбовые удары по Новоукраинке.

Сообщается также, что недавно войска РФ усилили удары планирующими бомбами по Старомайорскому, возможно, готовясь к предстоящим наземным атакам вблизи населенного пункта, говорится в отчете.

Оккупанты могут попытаться развивать наступление на Часов Яр с юга: карты ISW

"Южная ось"

21 июня продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

21 июня продолжались позиционные бои вблизи Работино и северо-восточнее Работино вблизи Вербового и Малой Токмачки.

Оккупанты могут попытаться развивать наступление на Часов Яр с юга: карты ISW

Позиционные бои также продолжались 21 июня на левом берегу Херсонской области в районе Крынок и Казачьих Лагерей, и на островах в дельте реки Днепр.

Оккупанты могут попытаться развивать наступление на Часов Яр с юга: карты ISW

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе в отчете по оперативной обстановке на вечер 21 июня сообщили, что на фронте с начала суток было зафиксировано 120 боевых столкновений, и самая горячая обстановка остается на Покровском направлении.

Также в военном командовании отметили, что напряженная ситуация наблюдается в нескольких направлениях, а также о том, что российские оккупанты активизировали штурмы и в Херсонской области.

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