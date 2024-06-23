В Торецком направлении ситуация напряженная: в Генштабе рассказали об обстановке на фронте
На фронте в течение суток 22 июня и по состоянию на вечер было зафиксировано 133 боевых столкновений. Около трети всех вражеских штурмов и атака произошло на Покровском направлении, а на Торецком направлении ситуация характеризуется как напряженная.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.
В военном командовании обнародовали отчет об оперативной обстановке на фронте по состоянию на 22:00 22 июня.
Отмечается, что украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину территории страны, наносят оккупантам эффективное огневое поражение, истощая "по всей линии фронта".
В Генштабе проинформировали, что с начала суток произошло 133 боевых столкновения.
Российские обстрелы
Российские оккупанты нанесли по территории Украины 5 ракетных по применению 20 ракет и 35 авиационных ударов с применением 68 КАБов (УАБов). Также враг для атаки задействовал 544 дрона-камикадзе.
Кроме того, противник совершил более 3200 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам со ствольной и реактивной артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении оккупанты в течение дня при поддержке авиации атаковали близ Волчанска. Подразделения Сил обороны Украины успешно отразили 2 штурмовых действия противника, еще 1 боестолкновение в настоящее время продолжается.
"По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 64 оккупанта погибшими и ранеными, уничтожены две артиллерийские системы и шесть автомобилей. Поражены 35 укрытий личного состава и одно место хранения боеприпасов", - передали в Генштабе.
На Купянском направлении противник предпринял 15 попыток оттеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Стельмаховка, Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное, Андреевка и Мясожаровка.
На этом оттенке фронта 12 атак врага были успешно отражены. В Генштабе отметили, что напряженная обстановка остается вблизи Стельмаховки, где продолжаются 3 боевых столкновения.
На Лиманском направлении российские захватчики 8 раз пытались продвинуться в районах Невского, Тернов и Новосадового. Защитники Украины отразили все атаки врага.
На Северском направлении обстановка - без существенных изменений. С начала суток оккупанты совершили 10 штурмовых действий в районах Верхнекаменского, Раздолевки, Спорного и Выемки. 9 атак для врага завершились безуспешно, продолжается еще 1 боестолкновение. В Генштабе добавили, что ситуация находится под контролем подразделений Сил обороны.
"Четыре попытки врага приблизиться к нашим позициям около Григоровки, Часового Яра и Ивановского на Краматорском направлении потерпели неудачу. Продолжается бой вблизи Клещиевки", - говорится в отчете.
На Торецком направлении ситуация напряженная. С начала суток количество попыток оккупантов вклиниться в оборонные позиции ВСУ увеличилось до 15.
Отмечается, что враг при поддержке авиации атаковал вблизи Торецка, Северного и Нью-Йорка.
"11 штурмовых действий подразделения Сил обороны отразили, четыре боестолкновения еще продолжаются. Украинские воины прилагают максимум усилий для сдерживания активности врага и его истощения", - рассказали в Генштабе.
На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 44.
В военном командовании рассказали, что враг при поддержке всех имеющихся средств огневого поражения (авиации, артиллерии, вооружения боевых машин, ударных БпЛА, FPV-дронов и стрелкового оружия) продолжает давление на боевые порядки ВСУ вблизи Александрополя, Новоалександровки, Воздвиженки, Евгений Новоселовки Первой, Новопокровская и Карловки.
"Нашими воинами отражены 32 вражеских атаки, 12 боевых столкновений еще продолжаются", - говорится в отчете.
По предварительным данным, потери оккупантов на этом направлении составили 319 солдат убитыми и ранеными. Также был уничтожен 1 танк, 2 боевые бронированные машины, пушка и автомобиль. Потери уточняются.
На Кураховском направлении с начала суток произошло 15 боестолкновений. Сохраняется активность врага вблизи Невельского, Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки. 11 вражеских атак отбиты, бои продолжаются.
На Приднепровском направлении 6 штурмовых действий врага успеха не имели. Потери позиций ВСУ не допущены.
На других направлениях ситуация осталась без существенных изменений.
Удары по силам оккупантов
В Генштабе отметили, что защитники Украины уверенно сдерживают давление российских оккупационных войск.
"Отдельно следует отметить воинов 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко, которые мужественно держат позиции, умело отражают вражеские атаки, эффективно применяют средства огневого поражения по живой силе и технике, нанося оккупантам ощутимые потери", - передали в военном командовании.
В течение суток авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили:
- 17 районов сосредоточения личного состава,
- пункт управления противника,
- 2 средства ПВО,
- 4 склада с боеприпасами,
- станцию РЭБ,
- 1 РЛС.
Ранее сообщалось, что по данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), российские оккупанты могли усилить атаки на Торецком направлении. Их цель там - усиление наступления на Часов Яр с юга.
Добавим, как заявили пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин 22 июня, российские захватчики приостановили свои боевые действия в Харьковской области, и из-за больших потерь выводят свои подразделения на доукомплектование.
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