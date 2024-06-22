Россияне приостановили бои в Харьковской области и частично выводят подразделения, - ВСУ
Российские войска приостановили свои боевые действия в Харьковской области. Кроме того, оккупанты из-за больших потерь вынуждены выводить свои подразделения на доукомплектование.
Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Как рассказал Волошин, за минувшие сутки и по состоянию на это на утро враг наступательных действий в Харьковской области не проводил.
"Противник пытается выводить свои подразделения, которые были в районе Волчанска, Тихого и Глубокого из-за того, что они частично потеряли боеспособность. Силы обороны надежно там держали оборону и довольно удачно разбили врага. Поэтому враг частично выводит некоторые подразделения на доукомплектование, потому что они небоеспособны", - сказал спикер ОСГВ "Хортица".
Ситуация на фронте
Напомним, в мае россияне начали наступательные действия в Харьковской области. Оккупанты планировали захватить Волчанск и продвинуться к Харькову со стороны Липцев. Однако российский план провалился.
Однако наибольшая активность врага, по данным Генштаба ВСУ, наблюдается на другом направлении - Покровском. Только сегодня российские войска более 20 раз атаковали позиции украинских воинов там.
Также россияне активизировались в районе Торецка. Детальнее о ситуации на фронте - читайте в актуальной сводке Генштаба ВСУ.
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