Россияне приостановили бои в Харьковской области и частично выводят подразделения, - ВСУ

Российские войска приостановили свои боевые действия в Харьковской области. Кроме того, оккупанты из-за больших потерь вынуждены выводить свои подразделения на доукомплектование.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как рассказал Волошин, за минувшие сутки и по состоянию на это на утро враг наступательных действий в Харьковской области не проводил. "Противник пытается выводить свои подразделения, которые были в районе Волчанска, Тихого и Глубокого из-за того, что они частично потеряли боеспособность. Силы обороны надежно там держали оборону и довольно удачно разбили врага. Поэтому враг частично выводит некоторые подразделения на доукомплектование, потому что они небоеспособны", - сказал спикер ОСГВ "Хортица".