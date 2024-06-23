В ISW розкрили причини активізації штурмів росіян у Донецькій області

Зазначається, що в ніч на 18 червня окупаційні війська збільшили інтенсивність атак на напрямку Торецьк-Горлівка на південний захід від Часів Яру та на північний схід від Авдіївки та підтримували відносно високу інтенсивність атак на цій ділянці з 19 по 22 червня, здобувши кілька тактичних перемог.

У звіті нагадали, що росіяни не проявляли активності на цій ділянці фронту з початку року, тому їхня активізація й інтенсифікація "заслуговують на увагу". Водночас, останніми днями загарбники різко знизили темп наступальних операцій на півночі Харківської області, порівняно з початком наступу в середині травня 2024 року.

"Російське командування давно вважає, що наступальна операція у Харківській області мала на меті зафіксувати українську живу силу та дефіцитні матеріальні засоби вздовж північного кордону, щоб дозволити військам РФ відновити наступальні операції на інших, більш важливих ділянках театру бойових дій, зокрема, в Донецькій області", - йдеться у звіті ISW.

В Інституті вивчення війни зазначили, що джерела у Збройних силах підтвердили, що деякі українські сили передислокували підрозділи на Харківський напрямок з Донецької області, тому російські війська можуть використовувати цю передбачувану слабкість позицій ЗСУ для посилення атак, особливо на напрямку Торецьк-Горлівка.

Крім того, йдеться у звіті ISW, після зниження темпів у Харківській області, російські війська підтримують високу інтенсивність обстрілів у напрямку Часів Яру та навколо Авдіївки. Аналітики припускають, що загарбники можуть незабаром посилити атаки в цьому районі, якщо командування РФ визначить найближчі тижні як сприятливий час для наступу на цих напрямках до того, як ЗСУ передислокують резерви назад у Донецьку область.

"Українські джерела попереджають, що Росія проведе літній наступ, який, ймовірно, буде зосереджений на сході України після проведення наступальних операцій на півночі з метою розтягнути обмежені ресурси ЗСУ. Нещодавня активізація в Донецькій області може свідчити про підготовку до такого літнього наступу, якщо він ще не розпочався", - йдеться у звіті ISW.