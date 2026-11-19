РФ согласна с гарантиями безопасности для Украины по аналогии с 5 статьей НАТО, - Кушнер
Украина нуждается в гарантиях безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО. Эта концепция якобы устраивает Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпосланника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера во время пресс-конференции в Берлине, передают "Новости. Live".
РФ согласна на гарантии безопасности
По словам Кушнера, Россия согласилась на концепцию гарантий безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 НАТО.
Он говорит, что американским переговорщикам удалось добиться значительного прогресса в обсуждении гарантий безопасности. По мнению Кушнера, Россия уже принимает эту модель.
"С точки зрения США, предоставление гарантий безопасности, подобных статье 5, - это действительно очень серьезный шаг. И я думаю, что президент Трамп открыт для этого" , - сказал он.
В то же время Кушнер отметил, что такой механизм должен отвечать интересам США и быть частью более широкого пакета безопасности.
Ранее РБК-Украина писало, что спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер 19 ноября отправились в Берлин на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
По словам Кушнера, основная цель саммита состоит в усилении координации действий между США, Украиной и европейскими союзниками.
Кроме того, европейские союзники Украины собрались сегодня в Берлине со спецпосланниками президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.
Время встречи было выбрано так, чтобы оперативно подготовить общий ответ на возможные заявления после переговоров Дональда Трампа в Китае.
Также Украина ожидает информации о переговорах президента США Дональда Трампа в Китае и будет готовить следующие шаги по окончании войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.