Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спецпосланника президента США Джареда Кушнера в X.

По словам Кушнера, готовность РФ обсуждать такие гарантии является значительным шагом вперед и потенциальным свидетельством серьезности ее намерений по поводу мира. Он подчеркнул, что надежные гарантии, подкрепленные механизмами сдерживания и предотвращения конфликтов, способны существенно снизить риск новой войны.

Кушнер согласился с президентом Украины Владимиром Зеленским, что эти обязательства должны быть конкретными, надежными и четко задокументированными. Именно над этим он сейчас работает вместе со спецпредставителем президента США по мирным миссиям (SEPeaceMissions).

Представитель американской стороны отметил, что речь идет об одних из самых весомых обязательств, которые могут взять на себя США, поэтому они нуждаются в тщательной проработке. Окончательное решение будет приниматься непосредственно Дональдом Трампом с соблюдением всех конституционных процедур и при участии Конгресса.

"Он пойдет на такой шаг лишь в том случае, если сочтет, что это четко отвечает национальным интересам Америки, а более широкие договоренности в сфере безопасности сделают крайне маловероятным то, что эти гарантии когда-нибудь придется применять", - пояснил Кушнер.

Кушнер подчеркнул, что гарантии для Украины невозможно финализовать отдельно от послевоенной архитектуры безопасности в Европе. Среди ключевых элементов будущей системы он назвал:

постоянные каналы для консультаций и коммуникации;

военное разграничение (деконфликтинг) и большую прозрачность;

взаимные меры по снижению эскалации и верифицированные обязательства сторон.

Целью переговоров является достижение баланса, при котором Украина будет защищена, у России будет уверенность в том, что НАТО не стремится к конфронтации, а Альянс и его партнеры будут уверены в уважении РФ к суверенитету соседей.

Отдельно Кушнер подчеркнул экономический аспект: безопасность должна подкрепляться долгосрочным планом процветания Украины и реформами для укрепления ее институтов и самодостаточности. По его словам, масштабная поддержка со стороны США и Европы должна сопровождаться собственной приверженностью своему успеху.

В ближайшие недели американская сторона планирует провести закрытые переговоры и многосторонние дискуссии с Украиной, европейскими партнерами и Россией, чтобы выйти на общее понимание этой архитектуры.

Кушнер подытожил, что пока ничего окончательно не согласовано, однако готовность сторон обсуждать эти вопросы открывает возможность прекратить кровопролитие и направить сотни миллиардов долларов вместо войны на развитие экономики, инфраструктуры и снижение цен на энергоносители.