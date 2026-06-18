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Беларусь втягивают в войну? ISW назвал возможную цель фейка о ударе по детям

09:15 18.06.2026 Чт
2 мин
Схема не новая
aimg Елена Чупровская
Фото: поврежденный в Брянской области автобус (@dmytro_lubinetzs)

Россия и Беларусь обвинили Украину в нанесении удара по автобусу с детской футбольной командой с явной целью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Зачем РФ этот выпад

По оценке ISW, Россия, по всей видимости, использовала этот инцидент, чтобы нарративно вовлечь Беларусь в свои информационные операции. Цель - оправдать масштабные удары по Украине, представляя их как ответ на якобы атаки ВСУ против гражданского населения.

Белорусская риторика полностью совпала с российской: Минск также обвинил Украину и заявил, что она якобы пытается спровоцировать "жесткий" ответ Беларуси и эскалировать войну.

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Схема не нова

Как отмечает ISW, подобные заявления появляются уже несколько недель подряд. Россия регулярно утверждает, что её масштабные удары по Украине являются "оправданным ответом" на якобы атаки ВСУ против мирного населения.

ISW подчеркивает, что не может независимо проверить факт нанесения удара.

Напомним, Генштаб ВСУ и Центр противодействия дезинформации опровергли заявления об ударе по автобусу с детьми в Брянской области, подчеркнув, что украинские Силы обороны в указанное время не применяли дроны против целей в Брянской области.

После появления этих обвинений уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец связался с белорусской стороной и заявил о готовности присоединиться к беспристрастному расследованию.

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