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Омбудсмен связался с Беларусью после обвинений в обстреле автобуса с детьми

21:30 17.06.2026 Ср
2 мин
Лубинец видит за"новостью" информоперацию в интересах Кремля
aimg Валерия Абабина
Омбудсмен связался с Беларусью после обвинений в обстреле автобуса с детьми Фото: Удар якобы по автобусу с детьми в Брянской области (dmytro_lubinetzs)
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Украина опровергла сообщение России о поражении автобуса с детьми в Брянской области и предположила, что речь идет об очередной информационной операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

По его словам, после появления сообщений об атаке на автобус с детьми в Брянской области он незамедлительно связался с белорусской стороной и получил первоначальную информацию об инциденте.

В ходе беседы омбудсмен отдельно подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к этому событию.

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Удары наносятся исключительно по военным целям

Уполномоченный подчеркнул, что Силы обороны Украины не наносят удары по гражданским объектам и гражданскому населению. По его словам, на территории Российской Федерации украинские военные поражают исключительно военные цели.

"В отличие от России, которая ежедневно атакует украинские города, жилые дома и убивает мирных граждан, Украина действует в рамках норм международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.

Фото: dmytro_lubinetzs

Версия о провокации

Лубинец не исключил, что речь идет об очередной провокации или информационной операции, "выгодной прежде всего Российской Федерации".

Как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека он заявил о готовности принять участие в прозрачном и беспристрастном установлении всех фактов и обстоятельств происшествия.

Напомним, 17 июня и.о. губернатора Брянской области заявил, что украинские военные якобы атаковали автобус с детьми, в результате чего погибла женщина и пострадали дети.

МИД Беларуси назвал инцидент «актом терроризма» и потребовал от украинской стороны объяснений.

Впоследствии Генштаб ВСУ и Центр противодействия дезинформации опровергли информацию об ударе, подчеркнув, что украинские Силы обороны в указанный период вообще не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области.

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