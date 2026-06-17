Омбудсмен связался с Беларусью после обвинений в обстреле автобуса с детьми
Украина опровергла сообщение России о поражении автобуса с детьми в Брянской области и предположила, что речь идет об очередной информационной операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
По его словам, после появления сообщений об атаке на автобус с детьми в Брянской области он незамедлительно связался с белорусской стороной и получил первоначальную информацию об инциденте.
В ходе беседы омбудсмен отдельно подчеркнул, что Украина не имеет никакого отношения к этому событию.
Удары наносятся исключительно по военным целям
Уполномоченный подчеркнул, что Силы обороны Украины не наносят удары по гражданским объектам и гражданскому населению. По его словам, на территории Российской Федерации украинские военные поражают исключительно военные цели.
"В отличие от России, которая ежедневно атакует украинские города, жилые дома и убивает мирных граждан, Украина действует в рамках норм международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.
Фото: dmytro_lubinetzs
Версия о провокации
Лубинец не исключил, что речь идет об очередной провокации или информационной операции, "выгодной прежде всего Российской Федерации".
Как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека он заявил о готовности принять участие в прозрачном и беспристрастном установлении всех фактов и обстоятельств происшествия.
Напомним, 17 июня и.о. губернатора Брянской области заявил, что украинские военные якобы атаковали автобус с детьми, в результате чего погибла женщина и пострадали дети.
МИД Беларуси назвал инцидент «актом терроризма» и потребовал от украинской стороны объяснений.
Впоследствии Генштаб ВСУ и Центр противодействия дезинформации опровергли информацию об ударе, подчеркнув, что украинские Силы обороны в указанный период вообще не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области.