Білорусь втягують у війну? ISW назвав можливу мету фейку про удар по дітях

Навіщо РФ цей вкид

За оцінкою ISW, Росія, схоже, використала цей інцидент, щоб наративно залучити Білорусь до своїх інформаційних операцій. Мета - виправдати масштабні удари по Україні, зображуючи їх як відповідь на нібито атаки ЗСУ проти цивільних.

Білоруська риторика повністю збіглася з російською: Мінськ також звинуватив Україну і заявив, що вона нібито намагається спровокувати "жорстку" відповідь Білорусі та ескалувати війну.

Схема не нова

Як зазначає ISW, подібні заяви з'являються вже кілька тижнів поспіль. Росія регулярно стверджує, що її масштабні удари по Україні є "виправданою відповіддю" на нібито атаки ЗСУ проти мирного населення.

ISW підкреслює, що не може незалежно перевірити факт удару.