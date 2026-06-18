UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Білорусь втягують у війну? ISW назвав можливу мету фейку про удар по дітях

09:15 18.06.2026 Чт
2 хв
Схема не нова
aimg Олена Чупровська
Фото: пошкоджений на Брянщині автобус (@dmytro_lubinetzs)

Росія і Білорусь звинуватили Україну в ударі по автобусу з дитячою футбольною командою з чіткою метою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Навіщо РФ цей вкид

За оцінкою ISW, Росія, схоже, використала цей інцидент, щоб наративно залучити Білорусь до своїх інформаційних операцій. Мета - виправдати масштабні удари по Україні, зображуючи їх як відповідь на нібито атаки ЗСУ проти цивільних.

Білоруська риторика повністю збіглася з російською: Мінськ також звинуватив Україну і заявив, що вона нібито намагається спровокувати "жорстку" відповідь Білорусі та ескалувати війну.

Читайте також: РФ перетворила "останні дзвоники" на пастку для випускників в окупації

Схема не нова

Як зазначає ISW, подібні заяви з'являються вже кілька тижнів поспіль. Росія регулярно стверджує, що її масштабні удари по Україні є "виправданою відповіддю" на нібито атаки ЗСУ проти мирного населення.

ISW підкреслює, що не може незалежно перевірити факт удару.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ та Центр протидії дезінформації спростували заяви про удар по автобусу з дітьми у Брянській області, наголосивши, що українські Сили оборони у зазначений час не застосовували дрони по цілях на Брянщині.

Після появи цих звинувачень уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зв'язався з білоруською стороною і заявив про готовність долучитися до неупередженого розслідування.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяУкраїнаВійна в УкраїніАтака дронів