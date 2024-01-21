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Россия увеличила количество кораблей с "Калибрами" в Черном море

Украина, Воскресенье 21 января 2024 18:12
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Россия увеличила количество кораблей с "Калибрами" в Черном море Фото: Россия увеличила количество кораблей в Черном море (youtube)
Автор: Карина Левицкая

Россияне увеличили количество ракетоносителей в Черном море. Сейчас уровень ракетной угрозы повышен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сил обороны юга Украины в Telegram.

По данным военных, к российскому фрегату вновь добавился малый ракетный корабль.

"Общий уровень ракетной угрозы повышен, общее снаряжение носителей - до 16 "Калибров", - отметили в Силах обороны.

Российская блокада моря

Российские террористы используют Черное и Азовское моря в своих военных целях. Азовское море сейчас находится под полным контролем врага.

После освобождения острова Змеиный доминирование террористов в Черном море удалось уменьшить. В то же время после выхода России из "зерновой сделки" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой, несмотря на то, что за последние месяцы вражескую блокаду моря удается прорывать.

Напомним, что вчера россияне имели в море мощности для запуска 8 ракет.

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