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РФ вынуждена перебрасывать ПВО с фронта после атаки на газовый терминал, - источники

Воскресенье 21 января 2024 20:49
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РФ вынуждена перебрасывать ПВО с фронта после атаки на газовый терминал, - источники Фото: Атака на нефтяной терминал в РФ (росСМИ)
Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова

Россия вынуждена перебрасывать свое ПВО с фронта после атаки на газовый терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области.

Об этом сообщают источники РБК-Украина.

Нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" - это один из самых новых и важных в РФ. Он работает на экспорт, но поставляет также топливо и для российских войск.

После атаки СБУ все танкеры, которые были у терминала, отошли далеко в море. Их загрузка сорвана.

"Эта атака СБУ нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб рф. Хваленая российская ПВО продемострировала свою дырявость", - заявил источник.

По данным источника, россияне вынуждены перебрасывать еще больше установок ПВО с фронта на защиту тыла.

РФ вынуждена перебрасывать ПВО с фронта после атаки на газовый терминал, - источники

Атака на морской терминал в русском Усть-Луге

В ночь на 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов, расположенных неподалеку от порта, сообщали о беспилотниках.

Позже в терминале начался пожар. С предприятия пришлось эвакуировать около 150 человек.

Кроме того, этой ночью в России было "громко" не только в районе нефтяного терминала. Кроме того, взрывы слышали и в Туле, где был атакован завод "Щегловский вал" по производству ЗРК "Панцирь". Эта атака, в свою очередь, стала делом рук украинских разведчиков. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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