В ISW оценили влияние ударов "Орешником" и угрозы Путина на ход войны в Украине

Отмечается, что российские войска регулярно запускают по Украине баллистические ракеты "Искандер", гиперзвуковые баллистические ракеты "Кинжал", а также крылатые ракеты Х-101, которые способны нести ядерные боеголовки.

Предыдущие российские ракетные удары были направлены на промышленные объекты и объекты критической инфраструктуры, в частности в пределах города Днепр, что нанесло больший ущерб.

В ISW отметили, что единственной принципиально новой характеристикой российских ударов по Днепру 21 ноября, была именно ракета "Орешник". Таким образом, Кремль продемонстрировал аппараты, которые разлетаются на несколько частей и наносят еще большие поражения, а также чтобы усилить риск ядерной угрозы.

В Институте отметили, что страны Запада имеют надежные инструменты сдерживания подобных угроз. Там убеждены, что бряцание ядерным оружием со стороны Путина, не должно сдерживать решение лидеров западных стран о дальнейшем оказании помощи Украине.

"В сентябре 2024 года директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предостерег западных политиков не бояться ядерной риторики Путина, назвав его "задирой", который "будет продолжать время от времени бряцать дубиной"", - говорится в отчете.

Ядерный блеф

В ISW убеждены, что заявление Путина от 21 ноября является риторическим бряцанием "ядерной дубиной" со стороны Москвы. Недавние угрозы диктатора были направлены против западных государств, которые разрешили Вооруженным силам Украины бить на большие расстояния по "территории РФ" .

Однако в Институте напомнили, что украинские военные уже давно бьют по незаконно определенной Кремлем "российской территории". Так, после незаконной аннексии в 2014 году Москва признала Крым частью России. Однако с апреля 2023 года, ВСУ регулярно бьют по военным объектам россиян на полуострове американскими баллистическими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow.

В отчете отмечается, что использование Кремлем риторики о "красных линиях", было крайне непоследовательным, что подрывает общий нарратив о российской эскалации.

"Путин самостоятельно и последовательно обостряет войну, отказывается принимать ответные меры каждый раз, когда западные государства усиливают свою поддержку Украины. Ранее диктатор угрожал суровым возмездием, если страны Запада передадут Украине реактивную артиллерию, танки, боевые самолеты и возможность наносить удары по России. Он постоянно смещал ориентиры каждый раз, когда Запад называл его угрозы блефом", - полагают в ISW.