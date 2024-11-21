Путин играет в ядерную азартную игру. В ЕС отреагировали на удар межконтинентальной ракетой

Применение межконтинентальной баллистической ракеты для удара по территории Украины демонстрирует очередной виток агрессии со стороны российских властей. Такой шаг ясно указывает на то, что диктатор Российской Федерации (РФ) Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Европейского союза (ЕС) Петера Стано во время брифинга .

"Мы, безусловно, отслеживаем сообщения о том, что Россия воспользовалась межконтинентальной баллистической ракетой против цели или целей в Украине... Очевидно, что такая атака или атаки могли бы стать четким признаком эскалации со стороны Путина", - заявил спикер.

Спикер подчеркнул, что европейские страны неоднократно получали очевидные сигналы о намерениях Кремля обострить ситуацию. Владимир Путин начал эту эскалацию, организовав продовольственный и энергетический кризис. Сейчас он стремится использовать голод и зиму как инструменты давления, осуществляя атаки на энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру Украины с помощью беспилотников, управляемых бомб и ракет. Кроме этого, продолжается целенаправленный террор против мирных жителей.

"Он (Путин, - ред.) снова делает ставку в ядерной игре с недавно обновленной ядерной доктриной России. Он привел северокорейских солдат на европейскую землю. Все это является четким признаком его желания к эскалации, а не воли найти пути к миру. Поэтому если они (россияне - ред.) действительно воспользовались межконтинентальной ракетой, это будет качественным изменением в подходах Путина и четким признаком эскалации", - добавил Стано.

Атаки на Украине

Утром 21 ноября, Россия осуществила ракетный обстрел города Днепр, используя различные типы ракет:

из Астраханской области была выпущена межконтинентальная баллистическая ракета;

из Тамбовской области - аэробаллистическая ракета типа Х-47М2 "Кинжал";

из Волгоградской области - семь крылатых ракет модели Х-101.

Во время воздушного боя силы противовоздушной обороны Украины смогли уничтожить шесть крылатых ракет Х-101.

В результате обстрела в Днепре получили повреждения промышленный объект и центр реабилитации для людей с инвалидностью.