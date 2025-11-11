ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

В ISW оценили ситуацию вокруг Покровска и Мирнограда: что говорят аналитики

Україна, Вторник 11 ноября 2025 08:15
В ISW оценили ситуацию вокруг Покровска и Мирнограда: что говорят аналитики Фото: врагу удается держать контроль над частью покровска (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Ситуация в районе Покровска и Мирнограда Донецкой области остается сложной, поскольку украинские войска борются за удержание флангов так называемого "кармана", а россияне продолжают наступать в этом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Враг замедлился на севере и западе Покровска

Аналитики пишут, что украинские подразделения недавно освободили Родинское (к северу от Покровска), пытаясь удержать северный фланг "кармана".

В то же время бойцы Сил Обороны одновременно проводят контрнаступление в Покровске и на его западных окрестностях, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение оккупантов на южном фланге "кармана".

"Продвижение российских войск на севере и западе Покровска в последние дни замедлилось, вероятно, из-за постоянных контрнаступательных действий украинских войск", - говорится в отчете.

РФ продолжает продвигаться на юге и востоке Покровска

Однако российские войска продолжают продвижение на востоке и юге Покровска. ISW пишет: это может свидетельствовать о том, что враг попытается создать "подкарман" для поддержания своих усилий по окружению украинских войск в городе и, в конце концов, заставить Силы Обороны отступить пошире.

Россияне, вероятно, также сохраняют контроль над огнем по нашим наземным линиям коммуникаций (GLOC) в "кармане", что усложняет украинскую логистику.

"Русские силы, похоже, работают одновременно над завершением окружения всего "кармана" и его уменьшением. Перспективы и сроки этих усилий остаются неясными", - пишут аналитики.

В Институте изучения войны напоминают, что 10 ноября в Генштабе ВСУ заявляли - логистика в Мирноград усложнена, но она осуществляется; информация о полном огневом контроле врагом логистических путей Сил обороны Украины или оперативном окружении города не соответствует действительности.

Последняя информация о Покровске

Также аналитики приводят вечернюю сводку Генштаба ВСУ, в которой говорилось, что с начала суток 10 ноября на фронте произошло 156 боевых столкновений, из них 59 - на Покровском направлении.

Напомним, в Покровске сейчас находится много подразделений обороны страны: Нацгвардия, ВСУ, ССО, ГУР и другие. С одной стороны - оборона и вытеснение врага усилены, однако, как писало РБК-Украина, многочисленные подразделения в городе создают и сложности в том смысле, что трудно скоординировать работу всех бойцов.

