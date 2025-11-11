ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

В ISW оцінили ситуацію навколо Покровська та Мирнограда: що кажуть аналітики

Україна, Вівторок 11 листопада 2025 08:15
UA EN RU
В ISW оцінили ситуацію навколо Покровська та Мирнограда: що кажуть аналітики Фото: ворогу вдається тримати контроль над частиною Покровська (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Ситуація в районі Покровська та Мирнограда Донецької області залишається складною, оскільки українські війська борються за утримання флангів так званої "кишені", а росіяни продовжують наступати в цьому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Ворог сповільнився на півночі та заході Покровська

Аналітики пишуть, що українські підрозділи нещодавно звільнили Родинське (на північ від Покровська), намагаючись утримати північний фланг "кишені".

Водночас бійці Сил оборони одночасно проводять контрнаступ у Покровську та на його західних околицях, щоб запобігти подальшому просуванню окупантів на південному фланзі "кишені".

"Просування російських військ на півночі та заході Покровська останніми днями сповільнилося, імовірно, через постійні контрнаступальні дії українських військ", - ідеться у звіті.

РФ продовжує просуватися на півдні та сході Покровська

Однак російські війська продовжують просування на сході та півдні Покровська. ISW пише: це може свідчити про те, що ворог спробує створити "підкишеню" для підтримання своїх зусиль з оточення українських військ у місті та, зрештою, змусити Сили Оборони відступити ширше.

Росіяни, ймовірно, також зберігають контроль над вогнем по наших наземних лініях комунікацій (GLOC) у "кишені", що ускладнює українську логістику.

"Російські сили, схоже, працюють одночасно над завершенням оточення всієї "кишені" та її зменшенням. Перспективи і терміни цих зусиль залишаються неясними", - пишуть аналітики.

В Інституті вивчення війни нагадують, що 10 листопада в Генштабі ЗСУ заявляли - логістику до Мирнограда ускладнено, але вона здійснюється; інформація про повний вогневий контроль ворогом логістичних шляхів Сил оборони України або оперативне оточення міста не відповідає дійсності.

Остання інформація про Покровськ

Також аналітики наводять вечірнє зведення Генштабу ЗСУ, в якому йшлося про те, що від початку доби 10 листопада на фронті відбулося 156 бойових зіткнень, з них 59 - на Покровському напрямку.

Нагадаємо, у Покровську зараз перебуває багато підрозділів оборони країни: Нацгвардія, ЗСУ, ССО, ГУР та інші. З одного боку - оборона і витіснення ворога посилені, однак, як писало РБК-Україна, численні підрозділи в місті створюють і складнощі в тому сенсі, що важко скоординувати роботу всіх бійців.

