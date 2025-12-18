В ISW оценили риски для Украины в случае потери Покровска

Потеря Покровска не приведет к немедленному обвалу украинской обороны в Донецкой области. Однако высвободит значительные российские боевые ресурсы для других направлений.
Об этом рассказали исследовательницы по вопросам России Института изучения войны (ISW) Джессика Собески и Дженни Олмстед в интервью РБК-Украина.
"Российские войска вряд ли смогут осуществить оперативный прорыв сразу после падения города из-за позиционного характера войны, а также благодаря наличию у Украины мощных полевых укреплений и сложного рельефа, что затрудняет продвижение на запад от Покровска", - отметили аналитики.
В то же время, по их словам, падение Покровска высвободит значительные российские боевые ресурсы. После этого Россия сможет перебросить подразделения как минимум двух общевойсковых армий, которые сейчас воюют в этом районе, на другие участки фронта.
Речь идет о 51-й ОВА (бывший 1-й армейский корпус ДНР, Южный военный округ) и 2-й ОВА (Центральный военный округ).
Сейчас 2-я ЗВА действует внутри Покровско-Мирноградского "котла", а 51-я ЗВА распыляет усилия между попытками закрыть "котел" с севера и расширением наступления на север и северо-запад от Покровска в направлении Доброполья.
Бои за Покровск сковали значительные российские силы, а попытки 51-й ЗВА захватить город ограничили ее возможности продвигаться к Доброполью.
Аналитики отмечают, что после падения Покровска Россия сможет перебросить эти войска, в частности на направления Гуляйполя, восточной части Запорожской области и Днепропетровской области, где недавние российские успехи создают угрозу украинским оборонительным линиям, или же в "фортификационный пояс".
В то же время российским силам понадобится время на восстановление после значительных потерь, понесенных в кампании за Покровск.
Напомним, эпицентром боев в Донецкой области уже длительное время остается Покровское направление. Российские войска пытаются окружить Покровск с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные силы.
Как сообщили в ДШВ, российские оккупанты сосредоточены преимущественно на юге Покровска, а небольшие группы есть по всей территории агломерации. Враг круглосуточно штурмует позиции Сил обороны и несет большие потери.
По информации полковника ВСУ Владислава Селезнева, Россия сконцентрировала на Покровском направлении более 140 тысяч военных.
Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска. Битва за город продолжается.
По данным главкома, Силы обороны удерживают оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на усиление давления со стороны российских войск.
Также известно, что украинские военные активно организуют дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград, а также получили подкрепление.
Добавим, по словам Сырского, Россия нарастила группировку войск до около 710 тысяч человек для ведения стратегической наступательной операции против Украины.