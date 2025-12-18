В ISW оценили риски для Украины в случае потери Покровска

"Российские войска вряд ли смогут осуществить оперативный прорыв сразу после падения города из-за позиционного характера войны, а также благодаря наличию у Украины мощных полевых укреплений и сложного рельефа, что затрудняет продвижение на запад от Покровска", - отметили аналитики.

В то же время, по их словам, падение Покровска высвободит значительные российские боевые ресурсы. После этого Россия сможет перебросить подразделения как минимум двух общевойсковых армий, которые сейчас воюют в этом районе, на другие участки фронта.

Речь идет о 51-й ОВА (бывший 1-й армейский корпус ДНР, Южный военный округ) и 2-й ОВА (Центральный военный округ).

Сейчас 2-я ЗВА действует внутри Покровско-Мирноградского "котла", а 51-я ЗВА распыляет усилия между попытками закрыть "котел" с севера и расширением наступления на север и северо-запад от Покровска в направлении Доброполья.

Бои за Покровск сковали значительные российские силы, а попытки 51-й ЗВА захватить город ограничили ее возможности продвигаться к Доброполью.

Аналитики отмечают, что после падения Покровска Россия сможет перебросить эти войска, в частности на направления Гуляйполя, восточной части Запорожской области и Днепропетровской области, где недавние российские успехи создают угрозу украинским оборонительным линиям, или же в "фортификационный пояс".

В то же время российским силам понадобится время на восстановление после значительных потерь, понесенных в кампании за Покровск.