В ISW назвали цель Путина после захвата Луганской области
Военные аналитики считают целью президента РФ Владимира Путина после захвата Луганской области остается уничтожение суверенитета Украины и изменение режима.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Ключевые выводы аналитиков института:
- Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев повторил первоначальные цели президента России Владимира Путина по поводу так называемой "операции" в Украине, предположив, что Кремль сохраняет свою цель, включая изменение режима и территориальную экспансию далеко за пределами Донбасса.
- Российские войска продолжали наступательные действия к северо-западу и востоку от Славянска.
- Оккупанты пытаются продвигаться к западу от района Лисичанска в направлении Северска.
- Вероятно, российские войска пытаются получить доступ к сельским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга.
- Украинские силы совершили ограниченный контрудар на юго-западе от Донецка.
- Российские войска продолжали ограниченные и безуспешные штурмы на севере Харьковской области.
- Российские власти проводят усиление меры по призыву на оккупированных территориях, чтобы компенсировать понесенные потери живой силы.
- Кремль продолжает консолидировать административный контроль над оккупированными территориями Украины, что, вероятно, создаст условия для непосредственного присоединения этих территорий к Российской Федерации.
Напомним, как ранее сообщалось, Путин готовился к войне с Украиной как минимум год. Поэтому российский президент сможет вести войну "долгое время".
Добавим, в украинской разведке уверены, что окончанием войны с Россией станет выход Украины на свои пределы 1991 года и это может произойти уже в следующем году.
При этом Запад уверен, война России против Украины будет долговременной и может занять годы.
О сроках и сценариях завершения военных действий - читайте в материале РБК-Украина.
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