ISW написал о продвижении РФ возле Казачьей Лопани: что происходит на самом деле

Пятница 29 августа 2025 19:21
ISW написал о продвижении РФ возле Казачьей Лопани: что происходит на самом деле Иллюстративное фото: украинские воины обороняются в районе Казачьей Лопани (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Институт изучения войны (ISW) заявил об успехах оккупантов в районе поселка Казачья Лопань Харьковской области. Эта информация оказалась фейковой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко в Telegram.

Задоренко рассказал, что на фоне слухов о продвижении РФ на восток от Казачьей Лопани он поговорил с командиром батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады. Тот полностью опроверг такой вброс.

Он уточнил, что несколько российских диверсионных групп пытались пересечь границу с Украиной в районе Дергачевской общины. Но украинские воины ликвидировали врага на подступах к КПП "Гоптовка".

По словам Задоренко, у Дергачевской общины 16 километров границы с Россией и в этом районе россияне постоянно проводят диверсионно-разведывательную деятельность. Но успехов у врага нет.

Также вчера, 28 августа, бойцам 3-го батальона 58 отдельной мотопехотной бригады удалось уничтожить российскую гаубицу "Гвоздика", которая несколько недель прикрывала вылазки диверсантов РФ. Гаубицу уничтожили при помощи FPV-дронов.

Слухи от ISW

Напомним, сегодня, 29 августа, Институт изучения войны (ISW) написал о том, что российские войска якобы продвинулись на восток от Казачьей Лопани вдоль автомагистрали E-105 Харьков-Белгород.

Более подробных деталей в ISW не раскрывали.

К слову, ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что самые ожесточенные бои продолжаются на Лиманском и Покровском направлениях.

Российская Федерация Вооруженные силы Украины Харьков Война в Украине Козачья Лопань
