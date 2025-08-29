ISW написав про просування РФ біля Козачої Лопані: що відбувається насправді
Інститут вивчення війни (ISW) заявив про успіхи окупантів у районі селища Козача Лопань Харківської області. Ця інформація виявилася фейковою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслава Задоренка в Telegram.
Задоренко розповів, що на тлі чуток про просування РФ на схід від Козачої Лопані він поговорив із командиром батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Той повністю спростував такий вкид.
Він уточнив, що кілька російських диверсійних груп намагалися перетнути кордон з Україною в районі Дергачівської громади. Але українські воїни ліквідували ворога на підступах до КПП "Гоптівка".
За словами Задоренка, Дергачівська громада має 16 кілометрів кордону з Росією і в цьому районі росіяни постійно проводять диверсійно-розвідувальну діяльність. Але успіхів у ворога немає.
Також учора, 28 серпня, бійцям 3-го батальйону 58 окремої мотопіхотної бригади вдалося знищити російську гаубицю "Гвоздика", яка кілька тижнів прикривала вилазки диверсантів РФ. Гаубицю знищили за допомогою FPV-дронів.
Чутки від ISW
Нагадаємо, сьогодні, 29 серпня, Інститут вивчення війни (ISW) написав про те, що російські війська нібито просунулися на схід від Козачої Лопані вздовж автомагістралі E-105 Харків-Білгород.
Детальніших деталей в ISW не розкривали.
До слова, раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що найзапекліші бої тривають на Лиманському і Покровському напрямках.