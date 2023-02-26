RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ISW: Лукашенко вдохнул новую жизнь в операцию Кремля по Приднестровью

Фото: Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси
Автор: Артур Родивилов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вдохнул новую жизнь в информационную операцию Кремля, ложно заявив, что открытие приднестровского фронта отвечает интересам Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Лукашенко заявил, что Украина понесет большие потери, если откроет второй фронт для войны, что Запад стремится победить как Россию, так и оккупированное Приднестровье и приблизить Молдову к НАТО.

"Заявления Лукашенко поддерживают более широкую информационную операцию Кремля, которая изображает Россию находящейся в состоянии войны с Западом, а не с Украиной. Лукашенко приукрасил заявления российского правительства, предупреждающие о ложной украинской провокации вдоль границы", - отмечают аналитики.

Напомним, утром 23 февраля в России нафантазировали подготовку "вторжения" ВСУ в Приднестровье. Позже там заявили, что в ситуация несет прямую угрозу "российскому миротворческому контингенту", который сейчас находится в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.

К слову, ранее украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдавии.

После этого президент Майя Санду заявила о том, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоМолдова