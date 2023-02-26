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ISW: Лукашенко вдихнув нове життя в операцію Кремля щодо Придністров'я

Фото: Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі
Автор: Артур Родивилов

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вдихнув нове життя в інформаційну операцію Кремля, хибно заявивши, що відкриття придністровського фронту відповідає інтересам Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Лукашенко заявив, що Україна зазнає великих втрат, якщо відкриє другий фронт для війни, що Захід прагне перемогти як Росію, так і окуповане Придністров'я та наблизити Молдову до НАТО.

"Заяви Лукашенка підтримують ширшу інформаційну операцію Кремля, яка зображує Росію, яка перебуває у стані війни із Заходом, а не з Україною. Лукашенко прикрасив заяви російського уряду, які попереджають про хибну українську провокацію вздовж кордону", - зазначають аналітики.

Нагадаємо, вранці 23 лютого в Росії нафантазували підготовку "вторгнення" ЗСУ у Придністров'ї. Пізніше там заявили, що ситуація несе пряму загрозу "російському миротворчому контингенту", який зараз перебуває в невизнаній Придністровській Молдавській Республіці.

До речі, раніше українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Після цього президент Майя Санду заявила про те, що Росія хоче за допомогою людей з військовий вишкіл та опозиційних протестів змінити владу в країні.

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