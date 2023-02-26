ISW: Лукашенко вдохнул новую жизнь в операцию Кремля по Приднестровью

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вдохнул новую жизнь в информационную операцию Кремля, ложно заявив, что открытие приднестровского фронта отвечает интересам Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Лукашенко заявил, что Украина понесет большие потери, если откроет второй фронт для войны, что Запад стремится победить как Россию, так и оккупированное Приднестровье и приблизить Молдову к НАТО.

"Заявления Лукашенко поддерживают более широкую информационную операцию Кремля, которая изображает Россию находящейся в состоянии войны с Западом, а не с Украиной. Лукашенко приукрасил заявления российского правительства, предупреждающие о ложной украинской провокации вдоль границы", - отмечают аналитики.

Напомним, утром 23 февраля в России нафантазировали подготовку "вторжения" ВСУ в Приднестровье. Позже там заявили, что в ситуация несет прямую угрозу "российскому миротворческому контингенту", который сейчас находится в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.

К слову, ранее украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдавии.

После этого президент Майя Санду заявила о том, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.

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