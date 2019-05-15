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Над Балтикою вдруге за добу перехопили військові літаки РФ

Новини » Надзвичайні події    15.05.2019 - 00:24
Над Балтикою вдруге за добу перехопили військові літаки РФ
Ілюстративне фото (ac.nato.int)

Угорські та британські винищувачі піднялися за тривогою на перехоплення російських Іл-22 та Су-27

Угорські винищувачі Gripen, що базуються на литовському аеродромі Шяуляй, 14 травня вдруге за останню добу піднялися за тривогою у небо над Балтикою на перехоплення російських військових літаків. Про це повідомило Міністерство оборони Угорщини, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Згідно з повідомленням, на підмогу їм вилетіли також британські літаки Eurofighter Typhoon з естонської бази Амарі.

За інформацією угорського оборонного відомства, російські Іл-22 та Су-27 з здійснювали польотні маневри у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем, однак не вели жодного радіозв’язку із авіадиспетчерськими службами країн Балтії.

Угорські та британські винищувачі, що патрулюють цей повітряний сектор на висоті 8600 метрів, здійснили маневр перехоплення російських військових літаків, повернувшись на аеродроми свого базування у Литві та Естонії.

Нагадаємо, вдень 13 травня пілоти Військово-повітряних сил Угорщини перехопили російський літак Ан-26, який без дозволу перебував у повітряному просторі країн Балтії.

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