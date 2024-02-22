"История рассудит, кто был прав": глава МИД Китая высказался об "украинском кризисе"

Министр иностранных дел Китая Ван И считает, что "история рассудит все нюансы украинского кризиса". По его словам, сейчас самое главное - прекратить боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

В частности Ван И подчеркнул, что выяснится "кто был прав, а кто совершил несправедливость". Однако, по его словам, сейчас самое главное – восстановить мир, не нужно отказываться от усилий способствовать переговорам между Украиной и РФ. По словам министра, "кризис в Украине (так в Китае называют агрессию России против Украины - ред.)" является одной из двух главных международных горячих точек, вызывающих негативные последствия по всему миру, и ее продолжение не отвечает общим интересам международного сообщества.