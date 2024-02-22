"Історія розсудить, хто мав рацію": глава МЗС Китаю висловився про "українську кризу"
Міністр закордонних справ Китаю Ван І вважає, що "історія розсудить всі нюанси "української кризи". За його словами, нині найголовніше - припинити бойові дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.
Зокрема Ван Ї наголосив, що з'ясується "хто мав рацію, а хто вчинив несправедливість". Однак, за його словами, наразі найголовніше - відновити мир, не потрібно відмовлятися від зусиль сприяти переговорам між Україною та РФ.
За словами міністра, "криза в Україні (так у Китаї називають агресію Росії проти України - ред.)" є однією з двох головних міжнародних гарячих точок, що викликають негативні наслідки по всьому світу, і її продовження не відповідає спільним інтересам міжнародної спільноти.
Позиція Китаю щодо агресії РФ проти України
Днями міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що Пекін не постачає летальну зброю в Росію, не продає летальну зброю в райони конфлікту або сторонам конфлікту.
Водночас, раніше постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь під час засідання Ради Безпеки закликав США припинити постачання зброї в Україну.
Європейський Союз планує запровадити санкції проти китайських компаній, які, на його думку, допомагають Росії обійти західні обмеження, спрямовані на стримування її війни в Україні.
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