Китай на Совбезе ООН призвал США прекратить поставки оружия Украине
Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что Соединенные Штаты Америки должны прекратить поставки оружия в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
"Некоторым странам следует немедленно прекратить подливать масло в огонь и не взрывать дипломатические усилия международного сообщества", - сказал Чжан Цзюнь на заседании Совбеза ООН, посвященном вопросу Украины.
Такое заявление прозвучало на фоне сообщений, что представители Кремля заинтересованы в дипломатическом разрешении конфликта. В то же время, Украина рассчитывает на дополнительное финансирование со стороны США.
По словам постоянного представителя Китая в ООН, следует придерживаться Минского соглашения, достигнутого в 2014 году.
"К сожалению, большинство положений соглашения до сих пор не реализовано, а крупномасштабные боевые действия вспыхнули позже", - заявил он, добавив, что этот вопрос заслуживает внимания обеих сторон конфликта.
Чжан Цзюнь добавил, что безопасность одной страны не должна обеспечиваться средствами безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована путем усиления или даже расширения военных группировок.
Он также призвал НАТО "прекратить угрозы".
"НАТО должно придерживаться диалога и консультаций по разрешению споров и совместного направления политического урегулирования, вместо давления, клеветы и односторонних санкций, не говоря уже о применении силы", - отметил постоянный представитель Китая в ООН.
Связи Китая и России
Китай стал более тесно поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину.
В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против Кремля.
Пекин и Москва разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.
Напомним, что Соединенные Штаты неоднократно предостерегали Китай от предоставления РФ помощи в войне против Украины или содействии в уклонении от санкций. Так, еще летом американская разведка заявляла, что КНР поставляет России технологии и оборудование.
Ранее в ноябре 2023 года Европарламент призвал усилить контроль и принять более эффективные меры по ограничению возможностей России обходить ограничительные меры, введенные странами ЕС.
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