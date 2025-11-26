ua en ru
ВСУ уничтожили российский "Солнцепек" на Лиманском направлении (видео)

Среда 26 ноября 2025 14:30
ВСУ уничтожили российский "Солнцепек" на Лиманском направлении (видео) Иллюстративное фото: ВСУ уничтожили российский "Солнцепек" на Лиманском направлении (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские бойцы уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" на Лиманском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 63-й отдельной механизированной бригады 3-го армейского корпуса ВСУ.

Как сообщается, пилоты 3-го армейского корпуса FPV-дронами ликвидировали тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" на Лиманском направлении.

220-мм ТОС "Солнцепек" бьёт термобарическими боеприпасами, разрушает фортификации и создаёт зону сплошного поражения, которую враг использует для давления на оборону и поддержки наступления.

Отмечается, что украинские бойцы нанесли россиянам максимальный ущерб на миллионы долларов.

Потери России в войне

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 168 550 военных.

За минувшие сутки армия РФ потеряла 980 военных.

Кроме того, украинские подразделения уничтожили четыре танка, одну бронемашину, 44 артиллерийские системы, два средства ПВО, 743 беспилотника, 14 ракет, 124 автомобиля и еще одну единицу специальной техники противника.

Также на днях подразделения Сил специальных операций с применением Middle strike дронов нанесли серию ударов по целям врага, который ведет наступательные действия в сторону Покровско-Мирноградской агломерации.

А в Запорожской области украинские воины отбили механизированный штурм россиян. Враг понес потери.

