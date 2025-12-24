Дроны нацгвардейцев уничтожили огнеметную систему РФ "Солнцепек" (видео)

Украинские защитники при помощи беспилотников уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Ее стоимость - около 8 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Нацгвардией Александра Пивненко в Telegram.

По словам генерала, российский "Солнцепек" работал по передовым позициям украинских защитников. Когда техника открыла огонь, ее заметила аэроразведка 32 отдельной механизированной бригады. После того, как информацию передали пилотам тяжелых бомберов Lasar’s Group, они удачно отработали по цели.

Он отметил, что дорогостоящую вражескую технику уничтожило подразделение ударных дронов Lasar’s Group.

"Солнцепек"

Пивненко обратил внимание, что ТОС-1А "Солнцепек" - тяжелая огнеметная система, стреляющая термобарическими боеприпасами.

Она предназначена для уничтожения легкобронированной, автомобильной техники, а также зданий и сооружений.

При этом известно, что система использует боеприпасы, которые создают мощную взрывную волну, высокую температуру и сильное давление на большой площади.

Система способна выпустить однотипные ракеты с аэрозольной топливной смесью, образующей взрывоопасное облако, которое затем подрывается, что создает разрушительный термобарический эффект. Такие боеприпасы способны вызывать значительные разрушения и поражать цели в замкнутом пространстве, что делает систему особенно опасной на поле боя.

По неофициальной информации, у России на вооружении в сухопутных войсках 55 единиц ТОС-1А "Солнцепек". Еще три таких системы есть у российских ВДВ.

К слову, 26 ноября 63-й отдельная механизированная бригада 3-го армейского корпуса ВСУ сообщила об уничтожении российского "Солнцепека" на Лиманском направлении.