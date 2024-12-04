Российский олигарх Усманов ушел с должности президента Международной федерации фехтования

Российский олигарх Алишер Усманов, который находится под санкциями Запада, сложил полномочия президента Международной федерации фехтования (FIE). Его назначили на такую должность только четыре дня назад.

"Исполнительный комитет (FIE - ред.) принял и ратифицировал решение Алишера Усманова приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в качестве президента FIE", - сказано в решении Исполнительного комитета Международной федерации фехтования.

Также уточняется, что исполнять обязанности главы Международной федерации фехтования будет грек Эммануэль Катсиадакис.

При этом Крейн привел заявление представителя Усманова. Он утверждает, что олигарх принял такое решение, чтобы “оградить от санкций Международную федерацию фехтования”.

Стоит заметить, что страны-участники FIE избрали Усманова на должность президента федерации только несколько дней назад. Он был главой Международной федерации фехтования с 2008 по 2022 год - после западных санкций олигарху пришлось уйти в отставку.