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"Покупают нефть РФ": Трамп пригрозил повышением тарифов для Индии уже через 24 часа

Вторник 05 августа 2025 15:44
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"Покупают нефть РФ": Трамп пригрозил повышением тарифов для Индии уже через 24 часа Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение следующих 24 часов может существенно повысить тарифы на индийский импорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа.

Трамп раскритиковал Индию за чрезмерные торговые барьеры и экономическое сотрудничество с Россией.

По словам президента США, Индия уже имеет "самый высокий тариф среди всех", но этого недостаточно.

"У них самый высокий тариф среди всех... Мы договорились о 25%, но я думаю, что в течение следующих 24 часов я существенно повышу его, потому что они покупают российскую нефть. Они подпитывают военную машину", - подчеркнул Трамп.

Тарифы Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что значительно повысит тарифы против Индии.

Американский лидер подчеркивал, что Дели нет дела до того, сколько украинцев погибло из-за российской агрессии.

Соглашения заключены на фоне новых санкций Европейского Союза, нацеленных на российскую энергетическую торговлю. Трамп ранее пригрозил странам, которые покупают нефть у Москвы, 100-процентными вторичными тарифами.

Согласно Reuters, по меньшей мере два танкера с российской нефтью, направлявшиеся в Индию, были перенаправлены после недавнего пакета американских санкций.

Заместитель руководителя аппарата президента США Стивен Миллер обвинил Индию в финансировании войны в Украине с помощью покупки нефти. Он заявил, что это неприемлемо.

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Российская Федерация Украина Индия Дональд Трамп
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"Покупают нефть РФ": Трамп пригрозил повышением тарифов для Индии уже через 24 часа
"Покупают нефть РФ": Трамп пригрозил повышением тарифов для Индии уже через 24 часа
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