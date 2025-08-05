"Покупают нефть РФ": Трамп пригрозил повышением тарифов для Индии уже через 24 часа
Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение следующих 24 часов может существенно повысить тарифы на индийский импорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа.
Трамп раскритиковал Индию за чрезмерные торговые барьеры и экономическое сотрудничество с Россией.
По словам президента США, Индия уже имеет "самый высокий тариф среди всех", но этого недостаточно.
"У них самый высокий тариф среди всех... Мы договорились о 25%, но я думаю, что в течение следующих 24 часов я существенно повышу его, потому что они покупают российскую нефть. Они подпитывают военную машину", - подчеркнул Трамп.
Тарифы Трампа
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что значительно повысит тарифы против Индии.
Американский лидер подчеркивал, что Дели нет дела до того, сколько украинцев погибло из-за российской агрессии.
Соглашения заключены на фоне новых санкций Европейского Союза, нацеленных на российскую энергетическую торговлю. Трамп ранее пригрозил странам, которые покупают нефть у Москвы, 100-процентными вторичными тарифами.
Согласно Reuters, по меньшей мере два танкера с российской нефтью, направлявшиеся в Индию, были перенаправлены после недавнего пакета американских санкций.
Заместитель руководителя аппарата президента США Стивен Миллер обвинил Индию в финансировании войны в Украине с помощью покупки нефти. Он заявил, что это неприемлемо.