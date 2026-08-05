Молдова начала использовать стратегический запас воды из-за обмеления Днестра

Молдова столкнулась с одной из самых сложных гидрологических ситуаций в последние годы. Из-за обмеления Днестра страна уже потребляет воду из стратегического резерва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на молдавское издание ziar.md.

Министр охраны окружающей среды Молдовы Георг Хайдер записал видеообращение непосредственно с берега Новоднестровского водохранилища в Украине, откуда питается Днестр.

По его словам, озеро наполовину пустое.

"Если в прошлом году средний уровень воды составлял 117 метров, то в этом году у нас критический уровень воды - 112,9 метра. То есть, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, у нас более четырех метров меньше воды", - заявил Хайдер.

Почему приходится использовать резерв

Основной причиной министр назвал очень низкий сток притоков.

В последние дни в озеро поступало в среднем всего 30 кубических метров воды в секунду, тогда как с водохранилища сбрасывают около 85 кубических метров для поддержания водоснабжения ниже по течению.

Именно эта разница заставляет власть потреблять накопленный запас.

"Правительство прилагает усилия для обеспечения граждан водой, но мы должны помнить, что на данный момент мы потребляем воду из стратегического резерва озера. Но ни один резерв не бесконечен", - подчеркнул министр.

Какие меры принимают

Хайдер призвал граждан ответственно использовать воду и получать информацию только из достоверных источников. Параллельно власти пытаются снизить риски для системы водоснабжения.

Правительство дополнительно поставило компании Apa-Canal Chisinau еще четыре мотопомпа, доведя общее количество оборудования до пяти. Они имеют суммарную мощность 4000 кубометров в час и могут использоваться для забора и транспортировки воды на большие расстояния в случае ухудшения ситуации.

Чем это грозит Кишиневу

Власти предупреждают, что уменьшение объема сбрасываемой с озера воды может повлиять на работу водозаборной станции Вадул-луй-Воде - основного источника питьевой воды для Кишинева. Чтобы избежать перебоев, на станции построили искусственную дамбу для поддержания необходимого уровня воды.