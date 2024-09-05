Паралимпиада-2024: итоги дня 4 сентября и медальный зачет

Седьмой день соревнований на Паралимпийских играх для сборной Украины снова был с победами и медалями.

Краткие итоги дня и положение команды в медальном зачете - в новости РБК-Украина .

В частности, наши параатлеты получили по меньшей мере 10 наград в течение дня. Золотые медали завоевали бегун Ярослав Денисенко, пловец Андрей Трусов и толкательница Анастасия Москаленко.

Какие медали 4 сентября завоевали украинцы на Паралимпийских играх-2024

Первой завоевала медаль Марина Литовченко. В соревнованиях по настольному теннису она победила в четвертьфинале польскую спортсменку Екатерину Маршал и обеспечила себе как минимум бронзовую медаль. Матч за выход в финал Литовченко проведет в субботу, 7 сентября. В этот же день будет проведен и финал за первое место.

Мария Шпатковская стала серебряным призером Паралимпиады-2024 в финале толкания ядра (класс F46). Кроме того, она обновила рекорд Европы, который составил 12,35 метров. Это первая ее награда на Паралимпийских играх и других крупных легкоатлетических турнирах.

В этот день Украина завоевала десятую золотую медаль на Паралимпиаде-2024. Ярослав Денисенко на последних метрах одержал победу на 100-метровке свободным стилем (класс S12). Максим Вераска тем временем завоевал "серебро".

В таком же соревновании "серебро" завоевала Украинка Анна Стеценко. Это ее третья медаль на Паралимпиаде-2024.

Виктор Дидух обеспечил Украине третью медаль на Паралимпиаде-2024 в настольном теннисе. В четвертьфинале он одержал победу над шведом Эмилем Андерссоном, выиграв в пяти сетах. Полуфинал с участием Дидуха пройдет в пятницу, 6 августа.

Максим Николенко, как и Виктор Дидух, также обеспечил Украине минимум "бронзу" в настольном теннисе в классе MS8. В четвертьфинале он одержал победу над французом Клеманом Бертье в напряженном 5-сетовом матче. Если Николенко и Дидух выиграют свои полуфиналы, они встретятся в финале в борьбе за "золото".

Тем временем пловец Андрей Трусов получил "золото", установив мировой рекорд по плаванию на дистанцию 50 метров. Он проплыл расстояние за 26,38 секунды. Это первое "золото" и в общей сложности четвертая его медаль на соревнованиях на Паралимпиаде в Париже.

Сборная Украины стала чемпионом смешанной эстафеты 4х100 метров вольным стилем в Паралимпийских играх. Ярослав Денисенко на последних 100 метрах опередил представительницу Бразилии, обеспечив команде победу. Это была третья золотая медаль Украины в седьмой соревновательный день.

Четвертое "золото" завоевала Анастасия Москаленко. Она победила в финале толкания ядра, установив новый мировой рекорд - 8 метров. Более того, украинка защитила звание паралимпийской чемпионки, которое получила в Токио.

Какое место Украины в медальном зачете по итогам 4 сентября

В среду, как и в минувший день соревнований, Украина сохранила 7-е седьмое место в общем списке команд. Украинские паралимпийцы завоевали 13 золотых, 18 серебряных и 21 бронзовые награды (всего 52). На первом месте снова сохраняет позицию Китай, одержав 135 наград, среди которых 62 - это "золото". Также в тройку лучших продолжают входить Британия и США.