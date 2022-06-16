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Більше партнерів і зброї: Резніков підвів підсумки третього "Рамштайна"

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Брюссель, Четвер 16 червня 2022 01:59
Більше партнерів і зброї: Резніков підвів підсумки третього "Рамштайна" Фото: зустріч у форматі Рамштайн в Брюсселі (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Артур Родивилов

Третя зустріч у форматі "Рамштайн" показала єдність НАТО і готовність надавати більше зброї для боротьби за свободу і незалежність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

Він нагадав, що Грузія, Молдова та Еквадор "вступили до клубу".

За підсумками зустрічі буде поставлено більше озброєння Україні. Це 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons та інші; вертольоти зі Словаччини; артилерія з Канади, Польщі та Нідерландів; РСЗВ від Німеччини. І дещо ще, повідомив міністр.

"Україна продовжить боротьбу за свободу і незалежність. Наші партнери продовжать підтримувати Україну. НАТО має найбільшу єдність у своїй історії; Україна переможе", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден подзвонив Зеленському і оголосив пакет допомоги на 1 млрд доларів.

Новий пакет включає додаткову артилерію, озброєння берегової оборони, боєприпаси для артилерії і передових ракетних систем.

Крім цього, Німеччина пообіцяла надати Україні три РСЗВ Mars Словаччина - вертольоти Мі-17.

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