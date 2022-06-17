Виправдовується? Путін назвав причину війни проти України
Війна Росії проти України почалася у зв'язку з небажанням Заходу домовлятися про гарантії безпеки для Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Росії Володимира Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.
За його словами, сьогодні нібито ламаються і дають збої міжнародні інститути і гарантії безпеки.
"Захід принципово відмовився виконувати раніше взяті на себе зобов'язання. Досягти з ним будь-яких нових домовленостей виявилося просто неможливим. У ситуації, що склалася на тлі зростаючих для нас ризиків і загроз рішення Росії про проведення спеціальної воєнної операції було вимушеним, важким, безумовно, але вимушеним і необхідним. Це рішення суверенної країни, у якої є безумовне право, засноване, до речі кажучи, на Статуті ООН, відстоювати свою безпеку", - заявив Путін.
Він також зазначив, що "всі завдання спецоперації будуть вирішені завдяки героїзму" російських військових.
Нагадаємо, раніше Путін заявив, що війна проти України нібито ні при чому, коли йдеться про світову інфляцію.
Він також в черговий раз виступив у зі звинуваченнями на адресу США, заявляючи про однополярний світ.
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