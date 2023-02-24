Истерия продолжается? Кремль расценивает "угрозу" Приднестровью как нападение на Россию

В Кремле продолжают фантазировать относительно якобы подготовки "вторжения" ВСУ на территорию непризнанного Приднестровья. Заявили, что будут расценивать это как нападение на Россию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление МИДа России.

В своем заявлении МИД России решил предостеречь США, НАТО и Украину от "очередных авантюрных шагов".

В то же время МИД призывает решать вопрос "политико-дипломатическим путем", иначе Россия будет вынуждена "адекватно отреагировать" на провокацию.

"Любые действия, представляющие угрозу их безопасности (так называемым "миротворцам" в Приднестровье, -ред.), будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - пишет пресс-служба.