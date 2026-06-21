В Сербии проходят очередные уличные протесты с требованием отставки Вучича

Тысячи людей вышли на улицы города Нови-Сад в Сербии. Протестующие почтили память погибших в результате обрушения навеса на вокзале и выдвинули жесткие политические требования к правительству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Поводом для протеста стала катастрофа 2024 года, когда в результате обрушения конструкций железнодорожного вокзала погибли 16 человек. Люди уверены: это не просто несчастный случай, а результат системной коррупции в стране.

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Постоянные митинги ставят под угрозу 13-летнее правление популиста Александара Вучича. Его Сербская прогрессивная партия (СНС) оказалась в центре скандала.

Оппозиция и правозащитники называют трагедию символом коррупции и заявляют о тотальной неэффективности управления строительными проектами. Власти эти обвинения отвергают.

Как проходил протест

В Нови-Саде, втором по величине городе страны, люди стояли при температуре около 30 градусов и скандировали "Победа", откровенно высмеивая действующего президента, сообщает корреспондент агентства.

Многие молодые люди надели футболки с надписью "Студенты побеждают", ведь именно студенческое движение стало движущей силой протеста. Активисты хотят бросить вызов Вучичу на ближайших выборах.

Официально выборы запланированы на 2027 год, однако давление со стороны улицы заставляет власти нервничать. Вучич уже намекнул, что может назначить их раньше.

Чего требовали протестующие

Список претензий к руководству страны огромен. Оппозиция обвиняет команду Вучича в:

фальсификации результатов предыдущих выборов;

насилии в отношении политических оппонентов;

подавлении свободы независимых СМИ;

тесных связях с организованной преступностью.

Чем ответил Вучич

Сербский президент во время прямого эфира анонсировал митинг своих сторонников на 27 июня. Теперь уже Вучич пытается перехватить инициативу.

"Я призываю людей не проявлять гнева ни к кому... а собраться под сербским флагом", - заявил он.

Ситуация в Сербии вызывает беспокойство в Европе. Страна является кандидатом на вступление в ЕС, однако Брюссель выдвигает строгие условия.

Белград должен доказать реальное верховенство права. Необходимо обеспечить честные выборы и независимое правосудие.

Также от Сербии ожидают согласования внешней политики. Речь идет о введении санкций против России из-за вторжения в Украину. Но пока страна балансирует между Западом и Москвой.